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DP Körfez'de Yıldız'ın yerine Şengezer geldi

Veli Yıldız'ın istifasının ardından Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanlığı'na Okay Rıza Şengezer atandı

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DP Körfez'de Yıldız'ın yerine Şengezer geldi mask

Demokrat Parti Körfez  İlçe Başkanı Veli Yıldız, aldığı karar ile İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti. Demokrat Parti Başkanlık Divanı Veli Yıldız'ın yerine Körfez İlçe Teşkilatı'nı yeniden oluşturmak üzere Okay Rıza Şengezer'i İlçe Başkanı olarak atadı. Okay Rıza Şengezer oluşturulacak  yeni yönetim kurulu listelerini 15 gün içinde Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'na gönderecek. 
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06 May 2024 - 16:42 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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