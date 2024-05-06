DP Körfez'de Yıldız'ın yerine Şengezer geldi

Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız, aldığı karar ile İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti. Demokrat Parti Başkanlık Divanı Veli Yıldız'ın yerine Körfez İlçe Teşkilatı'nı yeniden oluşturmak üzere Okay Rıza Şengezer'i İlçe Başkanı olarak atadı. Okay Rıza Şengezer oluşturulacak yeni yönetim kurulu listelerini 15 gün içinde Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'na gönderecek.