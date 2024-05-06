Kocaelispor’da yönetim toplanıyor: Gürsel’le tamam mı? Devam mı?

KARAR VERİLECEK

Kocaelispor Yönetim Kurulu saat 18.00’de, başkan Recep Durul önderliğinde Brunga Tesisleri’nde toplanacak. Toplantının ana konusu, teknik direktör Mustafa Gürsel olacak. Yönetim kurulu alınan kötü sonuçları da masaya yatırıp, Mustafa hoca ile ilgili son kararını verecek.