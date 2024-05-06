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Kocaelispor’da yönetim toplanıyor: Gürsel’le tamam mı? Devam mı?

Kocaelispor yönetimi birazdan toplanacak ve teknik direktör Mustafa Gürsel ile alakalı nihai kararını verecek

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaelispor’da yönetim toplanıyor: Gürsel’le tamam mı? Devam mı? mask

KARAR VERİLECEK

Kocaelispor Yönetim Kurulu saat 18.00’de, başkan Recep Durul önderliğinde Brunga Tesisleri’nde toplanacak. Toplantının ana konusu, teknik direktör Mustafa Gürsel olacak. Yönetim kurulu alınan kötü sonuçları da masaya yatırıp, Mustafa hoca ile ilgili son kararını verecek.
# Kocaelispor, karar

06 May 2024 - 17:12 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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