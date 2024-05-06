Erol Başkan’dan yeni uygulama

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Belediyenin 4’üncü katında bulunan makam odasının yerine belediye giriş katında hazırlanan yeni başkanlık odasında hemşerileri ile görüşmeye, ziyaretleri kabul etmeye başladı. Göreve başlamasının ardından vatandaş memnuniyetini en üst noktaya çıkarma gayretinde olan Başkan Ölmez, Kandıra Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Beyaz Masa biriminde bir takım değişiklikler yaptı. Beyaz Masa birimi koşulsuz ve istisnasız vatandaş memnuniyeti esasına göre yeniden şekillendirildi.
GİRİŞ KATTA BİREBİR GÖRÜŞME
Boşaltılan ve Danışmaya taşınan Beyaz Masa biriminin bulunduğu odada hazırlanan Başkanlık Odasın da görüşme ve ziyaretleri kabul etmeye başlayan Başkan Ölmez, makam odasını vatandaşın ayağına, çok daha rahat ulaşılabilecek bir kata taşıyarak birebir görüşmeler yapıyor. Geçen hafta başlayan ve belli saatlerde gerçekleşecek olan uygulamada vatandaşlar Başkan Ölmez ile bire bir görüşerek istek ve taleplerini iletebilecekler.
VATANDAŞ MEMNUN EDİLMEDEN GÖNDERİLMEYECEK
Yeni makam odası aynı zamanda Özel Kalem ve Beyaz Masa ile koordineli olarak, nöbetçi Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinin vatandaşla bire bir ilgilendiği bir mekan olarak kullanılacak. Talep ve isteklerinin ilk elden çözümüne yönelik bu uygulama ile vatandaş memnuniyetinin en üst noktaya çıkarılması ve vatandaşın memnun edilmeden belediyeden gönderilmemesi hedefleniyor. Uygulama şimdiden beğeni toplamaya başladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.