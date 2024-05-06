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Gölcük, Burgaz’ı sahaya çıktığına pişman etti: 15-0

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor, sahaya zar zor çıkan, bir zamanların efsane takımı Lüleburgazspor'u konuk ettiği maçta tam 15 gol atarak şov yaptı 

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Gölcük, Burgaz’ı sahaya çıktığına pişman etti: 15-0 mask

GÖLCÜK MÜ, KULLAR MI GRUPTA KALACAK?..
Son haftaya girilirken, ligdeki rekabetin had safhaya ulaştığı bir dönemde, Gölcükspor'un bu galibiyeti, kümede kalma hedefine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak kaydedildi. Ancak, ligdeki heyecan bitmiş değil. Gölcükspor'un en yakın takipçisi konumundaki Kullarspor da hemen ardından nefesini hissettiriyor.

GÖZLER SON HAFTADA
Şimdi, ligdeki son hafta öncesi gözler, bu rekabet dolu mücadeleye çevrildi. Her iki takımın da puan kaybetme lüksü olmadığı son hafta maçlarında, Gölcükspor deplasmanda Kapaklıspor ile mücadele edecekken, Kullarspor ise deplasmanda Taçspor'a konuk olacak. Gölcükspor ve Kullarspor, kritik haftayı iple çekiyor. Maçlar pazar günü oynanacak ve 15.00’te başlayacak.

06 May 2024 - 17:19 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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