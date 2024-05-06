DP Körfez’in yeni başkanı Şengezer: “Demokrat Parti’yi eski günlerine döndüreceğiz”

Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız, aldığı karar ile İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti. Demokrat Parti Başkanlık Divanı Veli Yıldız'ın yerine Körfez İlçe Teşkilatı'nı yeniden oluşturmak üzere Okay Rıza Şengezer'i İlçe Başkanı olarak atadı. Yapılan atamanın ardından gazetemize konuşan Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Okay Rıza Şengezer, “25 yıldır Demokrat Parti’deyim. Uzun yıllar gençlik kolları başkanlığı yaptım. İlçe Başkanlığına ilerleyen süreçte böyle bir ihtiyaç olduğu bildirildi. Daha sonrasında yönetimdeki arkadaşlarla görüştük, Genel Başkanımızda uygun gördüler. Yapılan atama ile Körfez ilçe Başkanı oldum” şeklinde konuştu.

DEMOKRAT PARTİ KÖRFEZ’İN MİHENK TAŞIDIR

İlçe Başkanlığı sürecince yapacaklarından da bahseden Şengezer konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi, “Körfez’de küskün olan o kadar çok büyüğümüz var ki, partiye gönül vermiş. Partimize emek veren, paralar harcayan ve o kadar çok küskün insanımız var ki. Buralardan başlayarak Demokrat Parti’yi eski günlerine getireceğiz. Bununla ilgili bir ön hazırlığımızda oldu. Toparlanma sürecine başladık. Partimize gönül vermiş küskün olanlarla görüşüyoruz. Çok fazla oy kaybımız oldu. Demokrat Parti Körfez’in mihenk taşıdır. Bizler Demokrat Parti’nin eski günlerine dönmesini sağlayacağız. Kadın kolları ve gençlik kollarımızı en aktif hale getireceğiz. Bunun çalışmalarına başladık. Kadın kolları, gençlik kolları ve partili büyüklerimizi bu parti binasında tekrar görmek ilk hedefimiz”