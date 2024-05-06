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Kocaelispor - Sakaryaspor maç saati ve günü belli oldu

Trendyol 1. Lig’in 34. ve son haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaelispor - Sakaryaspor maç saati ve günü belli oldu mask
Kocaelispor - Sakaryaspor maç saati ve günü belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun ( TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1. Lig’in son haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 10-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

10 Mayıs Cuma

14.00 Ankara Keçiörengücü - Altay
17.00 Giresunspor - Ümraniyespor

11 Mayıs Cumartesi

16.00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği
16.00  Kocaelispor - Sakaryaspor
16.00 Göztepe - Bodrum FK
16.00 Boluspor - Çorum FK
16.00 Adanaspor - Bandırmaspor
16.00 Erzurumspor FK - Eyüpspor
16.00 Şanlıurfaspor - Manisa FK

Kocaelispor - Sakaryaspor maç saati ve günü belli oldu
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06 May 2024 - 18:05 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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