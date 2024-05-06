Kocaelispor - Sakaryaspor maç saati ve günü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ( TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1. Lig’in son haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 10-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:
10 Mayıs Cuma
14.00 Ankara Keçiörengücü - Altay
17.00 Giresunspor - Ümraniyespor
11 Mayıs Cumartesi
16.00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği
16.00 Kocaelispor - Sakaryaspor
16.00 Göztepe - Bodrum FK
16.00 Boluspor - Çorum FK
16.00 Adanaspor - Bandırmaspor
16.00 Erzurumspor FK - Eyüpspor
16.00 Şanlıurfaspor - Manisa FK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.