Otomobil sektöründen uzman görüşlere Türkiye'de sıfır kilometre araçların bazı olması gereken özellikleri bulunacak.Otomobillere gelen zorunlu özellikler olmazsa ise Temmuz'dan sonra araç satışları yapılamayacak.Ancak bu zorunluluk ileriki dönemde fiyat artışlarına sebep olabilir.İlk olarak araçlara acil durum frenleme asistanı gelecek ve araçlarda zorunlu olacak. Sürücü yorgun olduğunda algılayan sistem ve alkollü olduğunda kilit gibi özellikler araçlarda zorunlu olacak.Hız durumunda müdahale ve şerit takip asistanı araçlarda zorunlu hale geldi.Uzmanların görüşlerine göre bu araçlarda eğer bu özellikler olmaz ise satışa sunulamayacak.Dolayısıyla bu özellikleri kapsamayan araçların az bir süresi kaldı.Bu özellikler hem otomobil satıcıları hem de alıcılarını ilgilendiriyor.
- Ekonomi
Bu arabalar artık satılamayacak! 7 Temmuz'da başlıyor
Sektörden gelen bilgilere göre Temmuz’dan sonra sıfır araçlara yeni güvenlik özelliklerinin geleceği ve bu özellikler olmazsa araçların satışının yapılamayacağı öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.