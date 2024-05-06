Pres makinesine sıkışarak ölen fabrika sahibi defnedildi

Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikasındaki kazada yaralanan ve kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren iş yeri sahibi Necmi Şahin için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Cenaze, kılınan namazın ardından Fatih Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.Cenazeye, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.