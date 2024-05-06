Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikasındaki kazada yaralanan ve kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren iş yeri sahibi Necmi Şahin için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Cenaze, kılınan namazın ardından Fatih Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.Cenazeye, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.
- Asayiş
Pres makinesine sıkışarak ölen fabrika sahibi defnedildi
İzmit ilçesinde plastik ürün fabrikasında pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden iş yeri sahibi, toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.