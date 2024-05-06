Motosiklet üstünde tehlikeli yolculuk

Aralarında 2 çocuğun bulunduğu 5 kişinin motosiklete binerek Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından kayda alındı. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan kişiler, "pes" dedirtti. Bir vatandaş, "Görüyor musunuz? O motosiklete nasıl sığdınız?" diyerek o anları kayda aldı.