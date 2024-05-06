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Motosiklet üstünde tehlikeli yolculuk

İzmit ilçesinde 2'si çocuk 5 kişinin motosikletteki tehlikeli seyahati görenleri hayrete düşürdü.

İhlas Haber Ajansı
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Motosiklet üstünde tehlikeli yolculuk
Motosiklet üstünde tehlikeli yolculuk
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Aralarında 2 çocuğun bulunduğu 5 kişinin motosiklete binerek Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından kayda alındı. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan kişiler, "pes" dedirtti. Bir vatandaş, "Görüyor musunuz? O motosiklete nasıl sığdınız?" diyerek o anları kayda aldı.

06 May 2024 - 18:58 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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