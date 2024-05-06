Bayraktar, Hıdırellez Şenlikleri ile baharı coşkuyla karşıladı



İzmit Belediyesi, baharın müjdecisi Hıdırellez’i her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kentin dört bir yanında kutluyor. İzmit Belediyesi, bugün Hıdırellez Şenlikleri’ne Bayraktar Köyü’nde devam etti. Müzik dinletileri, konserler ve semah töreninin gerçekleştiği etkinliklere Bayraktar ve çevre köy sakinleri yoğun ilgi gösterdi.



GENİŞ KATILIM

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko ve Harun Özgür Yıldızlı, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili ve Alevi Kültür Dernekleri Geçmiş Dönem Genel Başkanı Doğan Demir, CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları ve İzmit İlçe Kadın Kolları Başkan ve yönetimleri, Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam, Alevi Kültür Dernekleri Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi Başkanı Ali Ekber İncesu, meclis üyeleri, muhtarlar ve bölge sakinleri katılım sağladı.



HÜRRİYET, “TÜM DUALARINIZ KABUL OLSUN”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Baharı getiren bütün canlara selam olsun. Cumhuriyet’in, Kuvayi Milliye’nin, Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli evlatları, hepinize selam olsun. Kardeşliğin, barışın, hoşgörünün, uyanışın, bereket ve cemrenin doğaya sevdası olan bu güzel Hıdırellez gününde hepinizin hanesine huzur ve bereket diliyorum. Dillerinizdeki dileklerinizin, gönüllerinizdeki bütün duaların kabul olmasını diliyorum.



“BİRBİRİMİZİN HIZIR’I OLMAK ZORUNDAYIZ”

Anadolu’da yaşayan bütün topluluklarda Alevi - Bektaşi inancında Hızır’ın çok önemli bir yeri var. O insanların yardımına koşan, boz atlı Hızır’dır. Biri gurbete gönderilse Hızır’a emanet edilir. ‘Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez’ sözü aslında bütün ülkemize bir umut kaynağı. Hepimiz birbirimizin Hızır’ı olmak zorundayız. Hızır cümle canların yardımcısı olsun.



“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bu organizasyonlar bir ekip işidir. Herkesin emeği var. 3 gün devam edecek olan Hıdırellez şenlikleri için Bayraktar Köyü Muhtarımız İbrahim Pala, Mecidiyeköy Muhtarımız Fikri Turgut, Balören Köyü Muhtarımız Ahmet Demir, düzenleme komitesinde yer alan Birol Sağlam’a ve etkinlikte emeği geçen yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.



“BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

Sesiyle, nefesiyle, deyişleriyle bizlerle birlikte olacak değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayatımıza sağlık, neşe, keyif, huzur, mutluluk ve bereketin hayırlısı, güzel ülkemize her şeyin en iyisi gelsin. Bütün yuvalarımızda bolluk ve bereket olsun. Benim sizler için duam bu olsun değerli canlar. Hıdırellez Bayramımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.



KANKO, “TÜM DİLEKLERİNİZ KABUL OLSUN”

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, “52 yıl önce idam edilen 3 fidanın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Hıdırellez, Hızır ile İlyas’ın buluşmasıdır. Berekettir, bolluktur, şanstır. Böyle önemli bir kültür hazinesi UNESCO tarafından 2017 yılında kültürel miras listesine alınmıştır. Herkes Hıdırellez’de güzel dilekler tutar. İnşallah tüm güzel dilekler kabul olur” dedi.



YILDIZLI, “BAHAR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, “6 Mayıs olduğu zaman bahar geliyor ülkemize. Bir tarafımızda büyük bir sevinç bir tarafımızda derin bir hüzün. 6 Mayıs denince baharın güzel coşkusu gerçekten bizleri mutlu ediyor. Diğer taraftan devrimci mücadelenin yılmaz savaşçıları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı idam edilişleri bizde derin bir yara açmıştır. Bedenleri burada değil fakat fikirleri ömür boyu bizlere ışık tutacak. Hıdırellez; bahar, kardeşlik, beraberlik ve güzelliği getiriyor. Böyle güzel bir atmosferde bizleri buluşturan tertip komitesi ve Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bahar bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.



DEMİR, “EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili ve Alevi Kültür Dernekleri Geçmiş Dönem Genel Başkanı Doğan Demir, “Geçen sene de buradaydım. Bu çadırı yaptığı için öncelikle Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmet. Biz her yıl bütün köylerimizi gezmeye çalışıyoruz. Ülkemizde kardeşçe yaşayabileceğimiz, her günün 6 Mayıs havasında geçeceği bir ülke için mücadele edeceğiz. Emeği geçen herkese saygılar sunuyorum” dedi.



MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Bayraktar Köy Muhtarı İbrahim Pala, “Hıdırellez binlerce yıldır özel şenliklerle kutlanan gelenek ve göreneğimizdir. Hızır’n bereketi, İlyas’ın duası üzerimize olsun. Bu güzel günde dileklerimiz kabul olsun. Organizasyon için verdiği desteklerden dolayı Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.