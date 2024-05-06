06 May 2024 - 19:42- Siyaset G:

AKP iktidarında bu karikatürler tarihi oldu!

Eskiden siyasiler hakkında çizilen karikatürler sosyal medyada gündem oldu. Şimdi ise bu tarz karikatürler yasaklandı.  60 yıl önce siyasiler hakkında...

AKP iktidarında bu karikatürler tarihi oldu! mask
Büyütmek için resme tıklayın

Eskiden siyasiler hakkında çizilen karikatürler sosyal medyada gündem oldu. Şimdi ise bu tarz karikatürler yasaklandı.  60 yıl önce siyasiler hakkında mizahi karikatürler rahatlıkla çizilebiliyorken AKP iktidarında bunlar hayal oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret sebebiyle açılan davalar bu tarz karikatürlerin tarihe gömülmesine sebep oldu.

AKP iktidarında bu karikatürler tarihi oldu!
# AKP, Recep Tayyip Erdoğan, oldu

06 May 2024 - 19:42 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.120.707 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL