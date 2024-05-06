Eskiden siyasiler hakkında çizilen karikatürler sosyal medyada gündem oldu. Şimdi ise bu tarz karikatürler yasaklandı. 60 yıl önce siyasiler hakkında mizahi karikatürler rahatlıkla çizilebiliyorken AKP iktidarında bunlar hayal oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret sebebiyle açılan davalar bu tarz karikatürlerin tarihe gömülmesine sebep oldu.
06 May 2024 - 19:42- Siyaset Güncelleme:
AKP iktidarında bu karikatürler tarihi oldu!
Eskiden siyasiler hakkında çizilen karikatürler sosyal medyada gündem oldu. Şimdi ise bu tarz karikatürler yasaklandı. 60 yıl önce siyasiler hakkında...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.