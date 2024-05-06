AKP iktidarında bu karikatürler tarihi oldu!

Eskiden siyasiler hakkında çizilen karikatürler sosyal medyada gündem oldu. Şimdi ise bu tarz karikatürler yasaklandı. 60 yıl önce siyasiler hakkında mizahi karikatürler rahatlıkla çizilebiliyorken AKP iktidarında bunlar hayal oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret sebebiyle açılan davalar bu tarz karikatürlerin tarihe gömülmesine sebep oldu.