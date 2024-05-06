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Kadınların uygunsuz fotoğraflarını çeken şüpheli serbest bırakıldı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sahilde genç kadınların uygunsuz fotoğraflarını çektiği iddia edilen M.A (70) isimli yaşlı adam çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kadınların uygunsuz fotoğraflarını çeken şüpheli serbest bırakıldı mask

Edinilen bilgiye göre, olay, hafta Kozlu ilçesinde bulunan sahilde meydana geldi. İddiaya göre, M.A (70) isimli yaşı adam sahilde genç kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden gençler hemen polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri M.A isimli yaşlı adam ifadesi alınmak üzere karakola getirdi. Karakolda işlemleri tamamlanan M.A isimli yaşlı adam bugün Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

Adliyede hakim karşısına çıkan M.A isimli yaşlı adam çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
# polis

06 May 2024 - 20:01 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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