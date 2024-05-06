Bir sigara grubuna daha zam geldi

Yüksek enflasyon ve ekonomik her geçen büyürken, neredeyse her ürüne peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor.Asgari ücret ile geçinmeye çalışan vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Özellikle yerel seçimlerden sonra en çok zamlanan ürünlerden biri de sigara oldu. Geçtiğimiz ay sigara fiyatları 7 ile 9 lira arasında zamlandı.Bazı sigara gruplarında tek bir dal sigaranın fiyatı 3 TL’yi aşarken, sigaraya bir yeni zam daha geldi.Son olarak Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, JTİ grubu sigaralarına 3 TL daha zam geldiğini duyurdu.Sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve pahalı sigara kaç lira?Yeni zamla birlikte JTİ grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 58 TL oldu.