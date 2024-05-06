- Ekonomi

Bir sigara grubuna daha zam geldi

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Winston grubu sigaralarına 3 TL zam geldiğini duyurdu.

Bir sigara grubuna daha zam geldi mask
Bir sigara grubuna daha zam geldi
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Yüksek enflasyon ve ekonomik her geçen büyürken, neredeyse her ürüne peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor.Asgari ücret ile geçinmeye çalışan vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Özellikle yerel seçimlerden sonra en çok zamlanan ürünlerden biri de sigara oldu. Geçtiğimiz ay sigara fiyatları 7 ile 9 lira arasında zamlandı.Bazı sigara gruplarında tek bir dal sigaranın fiyatı 3 TL’yi aşarken, sigaraya bir yeni zam daha geldi.Son olarak Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, JTİ grubu sigaralarına 3 TL daha zam geldiğini duyurdu.Sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve pahalı sigara kaç lira?Yeni zamla birlikte JTİ grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 58 TL oldu.

Bir sigara grubuna daha zam geldi
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06 May 2024 - 20:07 - Ekonomi

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