- Gündem

7 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Mayıs Salı elektrik kesintileri...

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
7 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Mayıs Salı elektrik kesintileri... mask

İZMİTSARISEYH, SARIŞEYHÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER07.05. 202409:0015:30
BAŞİSKELEALTINKENT, AYDINKENT, BARBAROS, DÖNGEL, YUVACIK YAKACIKABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT CD, ABIDE, ABİDE SK., ALARA, ALTINTEPE, ALTINTEPE SK., ANDAÇ, ANDAÇ SK., ARGÜN SK., ARKA SK., ASU SK., ATATÜRK, AZİZ SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BAHADIR, BAHADIR SK., BATIN, BATIN SK., CEREN, CEREN SK., ÇAKIRLAR, ÇAKIRLAR SK., ÇELENK SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇISIL, ÇİMEN SK., ÇİSEM SK., ÇİSİL SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., DAMAT SK., DEMIRKAPI, DERE PAZARI, DERE PAZARI SK., DERELİ SK., DİLEK SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZEN SK., DÜZLEM SK., EFSUN SK., EGE SK., ELFIDA, ELFİDA SK., ELMAS HANIM SK., EMİN SK., EMNİYET SK., ENDER SK., ERENGÜL SK., ERKIN, ERKİN SK., ERSEN SK., ESINTI, ESINTI SK., ESİNTİ SK., ESKİ KALE SK., ESMERAY, ESMERAY SK., EVİN SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., FEVZİYE SK., GANI, GANİ SK., GELIN, GÖKTÜRK, GÜLDEN SK., GÜLSEREN, GÜLSEREN SK., GÜNEBAKAN, GÜNEBAKAN SK., HACI MECIT, HAMİDİYE SK., HANZADE SK., HUZUR, IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., İDEAL SK., KADİFE ÇİÇEĞİ SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KAMELYA SK., KANAAT SK., KANAT SK., KANDİL ÇİÇEĞİ SK., KARAKOYUN SK., KARAL, KARAL SK., KARAMAN SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KASIMPATI SK., KAYGAS SK., KAYNAR SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KERVAN SK., KIVANÇ, KIVANÇ SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., LEMİDE SK., MEKİN SK., MELİN SK., MELİS SK., MERTCAN SK., MERYEM SK., MILLET, MİLLET CD., MÜMIN, NERMİN SK., NEZİR SK., ONURHAN, ONURHAN CD., ÖZER SK., ÖZKARAMAN SK., ÖZLÜ SK., PERİ SK., POYRAZ SK., RAHMET SK., RAUF SK., SAGLAM, SAĞDIÇ SK., SAHARA SK., SARI MUSTAFA SK., SARI SK., SEMI, SERPİL SK., SEYRAN, SEYRAN SK., SİVRİ SK., SÜLEYMAN ÇELEBI, SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., ŞAFAK SK., TAÇ SK., ULAŞ SK., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD., ÜNİKENT SİTESİ YOLU SK, VEYSEL KARANİ CD., YAMAN SK., YARBAY MUSTAFA, YARBAY MUSTAFA CD., YAVUZER SK., YEŞİLKIR SK., YUVA, YUVA SK., ZAHİR SK., ZEKİ SK.07.05.202409:0012:00
DERİNCEÇINARLI, TOYLARATA SK., AZAK SK., BAĞDAT SK., BALCI, BALCI SK., BEGONYA SK., BONCUK SK., BOZADA SK., BOZOK SK., CANSU SK., ÇİÇEK SK., DEMİRCİ, DEMİRCİ SK., DERİNKOL SK., ELVAN SK., FİRUZE SK., GÜZİDE SK., HAN SK., HARMAN SK., IHLAMUR SK., KAMURAN, KAMURAN CD., KARABEY ALANI KÜME EVLER, KARTAL, KARTAL SK., MÜJDE SK., OKUMUŞ SK., SAKA, SAKA SK., SEDA SK., SEMİH SK., SERAP SK., SOYTÜRK SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., TEPECIK, TEPECİK SK., TOPCUOĞLU SK., TOPÇU SK., TOYLAR KÖY YOLU SK, TOYLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VİLDAN, VİLDAN SK.07.05.202410:0012:00
DİLOVASIDURAKLI, HATIPLER3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3550., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., DURAKLI CD., ELEŞLİ SK., KABAKULAK SK., KAYABAŞI SK., KÖY SOKAĞI SK, PINARBAŞI SK., YAKUPBEY SK., YENİYOL SK.07.05.202409:0015:00
KANDIRAELMACIK, KOCAKAYMAS, TOPLUCAAKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK, ATATÜRK., ATATÜRK. CD., BEREN SK., BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BITIKLER MEVKII, BİTİKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKII, ELMACIK SAKALLAR MEVKII KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GAZI, GAZİ SK., GAZİ. SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KAYIPLAR YOLU SK, KOCAKAYMAS ATATÜRK, KOCAKAYMAS BEREN, KOCAKAYMAS KARANFIL, KUYULAR SK, SABANLAR MEVKII, SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII, ŞABANLAR MEVKİİ, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK, TOKMAKLI MEVKII, TOKMAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA KÖYÜ YOLU SK, TOPLUCA SOFULAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD.07.05.202409:0015:30
GEBZEOSMAN YILMAZ603. SK., 603/1. SK., 604., 604. SK., 604/1. SK., 605/1. SK., 606. SK., KADIOGLU, KADIOĞLU CD.07.05.202408:3010:30
GEBZEOSMAN YILMAZ608/5. SK., 629/1. SK., 629/2. SK., 629/4. SK., 630. SK., 631. SK., 632., 632. SK., 633/2. SK., İSTASYON CD.07.05.202410:3012:00
GEBZEKÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME533., 533. SK., 534. SK., 536/1. SK., 537. SK., 537/1., 567. SK., 570. SK., 573/1. SK., 574. SK., SEHIT HALIL KAMIS, ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD.07.05.202412:3014:00
GEBZEKÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, OSMAN YILMAZ536., 536. SK., 536/2. SK., 536/3. SK., 537/1. SK., 577. SK., 619/2., BAHARIYE, BAHARIYE CD., BAHARİYE CD.07.05.202414:0016:00
KARTEPEDUMLUPINAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ, TERZİLERAKINCI, AKINCI SK., ALTINDAG, ALTINDAĞ CD., ALTINER SK., AYBAHAR SK., AYÇIÇEGI SK., AYÇİÇEĞİ SK., BARIŞÇI SK., DAMLAR, DAMLAR SK., DARI SK., DERGAH SK., DIVAN, DOĞANLAR. SK., GÖKBUDAK, GÖKBUDAK SK., GÖKYÜZÜ, GÜLBAHÇESI, GÜLDEREN SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., HAZERAN SK., HEMSIRE, HEMŞİRE SK., HIRA, HİRA SK., ISILAY, IŞILAY SK., İĞCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, İLÇE SK., İMREN SK., KALEMLI, KALEMLİ SK., KALKANDERE SK., KARAKİRAZ SK., KARDES, KARDEŞ SK., KAYGUSUZ SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., NESEM, NESEM SK., NEŞEM SK., NISANCI, NİŞANCI SK., OĞUZ SK., SELVILI, SELVİLİ SK., ŞEHİT TURGUT ÇİÇEK CD., TİMUR SK., YEMENI, YEMENİ SK., YENİGÜN SK.07.05.202409:0017:00
# SEDAŞ, kocaeli elektrik kesintisi, ilçe, Atatürk, 2024, Başiskele, Kartepe

06 May 2024 - 20:43 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.120.707 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL