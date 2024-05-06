7 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Mayıs Salı elektrik kesintileri...

|İZMİT
|SARISEYH, SARIŞEYH
|ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER
|07.05. 2024
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|BAŞİSKELE
|ALTINKENT, AYDINKENT, BARBAROS, DÖNGEL, YUVACIK YAKACIK
|ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT CD, ABIDE, ABİDE SK., ALARA, ALTINTEPE, ALTINTEPE SK., ANDAÇ, ANDAÇ SK., ARGÜN SK., ARKA SK., ASU SK., ATATÜRK, AZİZ SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BAHADIR, BAHADIR SK., BATIN, BATIN SK., CEREN, CEREN SK., ÇAKIRLAR, ÇAKIRLAR SK., ÇELENK SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇISIL, ÇİMEN SK., ÇİSEM SK., ÇİSİL SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., DAMAT SK., DEMIRKAPI, DERE PAZARI, DERE PAZARI SK., DERELİ SK., DİLEK SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZEN SK., DÜZLEM SK., EFSUN SK., EGE SK., ELFIDA, ELFİDA SK., ELMAS HANIM SK., EMİN SK., EMNİYET SK., ENDER SK., ERENGÜL SK., ERKIN, ERKİN SK., ERSEN SK., ESINTI, ESINTI SK., ESİNTİ SK., ESKİ KALE SK., ESMERAY, ESMERAY SK., EVİN SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., FEVZİYE SK., GANI, GANİ SK., GELIN, GÖKTÜRK, GÜLDEN SK., GÜLSEREN, GÜLSEREN SK., GÜNEBAKAN, GÜNEBAKAN SK., HACI MECIT, HAMİDİYE SK., HANZADE SK., HUZUR, IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., İDEAL SK., KADİFE ÇİÇEĞİ SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KAMELYA SK., KANAAT SK., KANAT SK., KANDİL ÇİÇEĞİ SK., KARAKOYUN SK., KARAL, KARAL SK., KARAMAN SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KASIMPATI SK., KAYGAS SK., KAYNAR SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KERVAN SK., KIVANÇ, KIVANÇ SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., LEMİDE SK., MEKİN SK., MELİN SK., MELİS SK., MERTCAN SK., MERYEM SK., MILLET, MİLLET CD., MÜMIN, NERMİN SK., NEZİR SK., ONURHAN, ONURHAN CD., ÖZER SK., ÖZKARAMAN SK., ÖZLÜ SK., PERİ SK., POYRAZ SK., RAHMET SK., RAUF SK., SAGLAM, SAĞDIÇ SK., SAHARA SK., SARI MUSTAFA SK., SARI SK., SEMI, SERPİL SK., SEYRAN, SEYRAN SK., SİVRİ SK., SÜLEYMAN ÇELEBI, SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., ŞAFAK SK., TAÇ SK., ULAŞ SK., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD., ÜNİKENT SİTESİ YOLU SK, VEYSEL KARANİ CD., YAMAN SK., YARBAY MUSTAFA, YARBAY MUSTAFA CD., YAVUZER SK., YEŞİLKIR SK., YUVA, YUVA SK., ZAHİR SK., ZEKİ SK.
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|ÇINARLI, TOYLAR
|ATA SK., AZAK SK., BAĞDAT SK., BALCI, BALCI SK., BEGONYA SK., BONCUK SK., BOZADA SK., BOZOK SK., CANSU SK., ÇİÇEK SK., DEMİRCİ, DEMİRCİ SK., DERİNKOL SK., ELVAN SK., FİRUZE SK., GÜZİDE SK., HAN SK., HARMAN SK., IHLAMUR SK., KAMURAN, KAMURAN CD., KARABEY ALANI KÜME EVLER, KARTAL, KARTAL SK., MÜJDE SK., OKUMUŞ SK., SAKA, SAKA SK., SEDA SK., SEMİH SK., SERAP SK., SOYTÜRK SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., TEPECIK, TEPECİK SK., TOPCUOĞLU SK., TOPÇU SK., TOYLAR KÖY YOLU SK, TOYLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VİLDAN, VİLDAN SK.
|07.05.2024
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|DİLOVASI
|DURAKLI, HATIPLER
|3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3550., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., DURAKLI CD., ELEŞLİ SK., KABAKULAK SK., KAYABAŞI SK., KÖY SOKAĞI SK, PINARBAŞI SK., YAKUPBEY SK., YENİYOL SK.
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|07.05.2024
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|GEBZE
|OSMAN YILMAZ
|603. SK., 603/1. SK., 604., 604. SK., 604/1. SK., 605/1. SK., 606. SK., KADIOGLU, KADIOĞLU CD.
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|OSMAN YILMAZ
|608/5. SK., 629/1. SK., 629/2. SK., 629/4. SK., 630. SK., 631. SK., 632., 632. SK., 633/2. SK., İSTASYON CD.
|07.05.2024
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|KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME
|533., 533. SK., 534. SK., 536/1. SK., 537. SK., 537/1., 567. SK., 570. SK., 573/1. SK., 574. SK., SEHIT HALIL KAMIS, ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD.
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|KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, OSMAN YILMAZ
|536., 536. SK., 536/2. SK., 536/3. SK., 537/1. SK., 577. SK., 619/2., BAHARIYE, BAHARIYE CD., BAHARİYE CD.
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|KARTEPE
|DUMLUPINAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ, TERZİLER
|AKINCI, AKINCI SK., ALTINDAG, ALTINDAĞ CD., ALTINER SK., AYBAHAR SK., AYÇIÇEGI SK., AYÇİÇEĞİ SK., BARIŞÇI SK., DAMLAR, DAMLAR SK., DARI SK., DERGAH SK., DIVAN, DOĞANLAR. SK., GÖKBUDAK, GÖKBUDAK SK., GÖKYÜZÜ, GÜLBAHÇESI, GÜLDEREN SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., HAZERAN SK., HEMSIRE, HEMŞİRE SK., HIRA, HİRA SK., ISILAY, IŞILAY SK., İĞCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, İLÇE SK., İMREN SK., KALEMLI, KALEMLİ SK., KALKANDERE SK., KARAKİRAZ SK., KARDES, KARDEŞ SK., KAYGUSUZ SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., NESEM, NESEM SK., NEŞEM SK., NISANCI, NİŞANCI SK., OĞUZ SK., SELVILI, SELVİLİ SK., ŞEHİT TURGUT ÇİÇEK CD., TİMUR SK., YEMENI, YEMENİ SK., YENİGÜN SK.
|07.05.2024
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7 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Mayıs Salı elektrik kesintileri...
SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
06 May 2024 - 20:43 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.120.707 gösterim gerçekleşti.
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