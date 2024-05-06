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Trafikte çıkan kavgada kan aktı!

Gebze ilçesinde iki sürücü arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Trafikte çıkan kavgada kan aktı! mask

Güzeller Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde H.M. ile henüz kimliği öğrenilemeyen kişi arasında trafikte tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.M. aracın içindeyken bacağından yaralandı. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, aracıyla olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada, kavga sırasında H.M'nin kullandığı 41 SK 474 plakalı SUV tipi araç, park halindeki otomobile çarptı.
# çalışma, sağlık

06 May 2024 - 22:05 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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