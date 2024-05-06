TFF'den kayyım iddiasına cevap!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Danışmanı Avukat Tarkan Erdal, bugün sosyal medyada yer alan "TFF kulüplerin seçim talebine cevap vermezse, 2008 olduğu gibi TFF’ye kayyım atanır" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun bilinçli bir şekilde yanlış bilgilendirildiğini söyledi.
Erdal, 2008 yılındaki durumun tamamen geçici maddeyle yapıldığının altını çizerek "Adı üstünde 'Geçici Madde’, yani o sene oldu ve bitti. Kanunda artık kayyım diye bir şey yok. Birileri kasten kamuoyunu yanlış bilgilendirmek istiyor" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.