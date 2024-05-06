Kocaelispor yönetimi bu akşam saat 18.00’de bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda teknik direktör Mustafa Gürsel ile devam kararı alındı. Toplantıda Sakaryaspor maçında bilet fiyatlarının indirime gidilmesi ile alakalı konular da konuşuldu. Bu konuyla alakalı bir hareket önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir.