06 May 2024 - 22:56- Spor G:

Mustafa Gürsel ile devam kararı alındı

Kocaelispor Yönetim Kurulu toplantısı biraz önce sona erdi. Toplantıda Mustafa Gürsel ile devam kararı alındı.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Mustafa Gürsel ile devam kararı alındı mask

Kocaelispor yönetimi bu akşam saat 18.00’de bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda teknik direktör Mustafa Gürsel ile devam kararı alındı. Toplantıda Sakaryaspor maçında bilet fiyatlarının indirime gidilmesi ile alakalı konular da konuşuldu. Bu konuyla alakalı bir hareket önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir.
# Kocaelispor, Sakaryaspor

06 May 2024 - 22:56 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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