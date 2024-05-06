Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Ziyaret, saat 12.00'de gerçekleşecek.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ziyaretin amacının CHP’nin toplumdaki kutuplaşmaya karşı siyasette yeniden diyalog zeminini korumayı kendine misyon edinmesi olduğu belirtildi. Bu misyon dolayısıyla ziyaretlerin diğer partilerle de bir silsile olarak sürdürülmesi planlanıyor.



ÖZEL, ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Özgür Özel, 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde görüşmüştü.

Özel, Erdoğan ile görüşmesinin ardından 3 Mayıs'ta önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

ÖZEL, PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ ESKİŞEHİR VE AFYONKARAHİSAR’A GİDECEK

CHP lideri Özel’in, perşembe ve cuma günü Afyonkarahisar ve Eskişehir belediyelerine teşekkür ziyaretinde bulunması bekleniyor. Özel’in hafta sonu ise memleketi Manisa’da olacağı öğrenildi. Özgür Özel, 13 Mayıs Pazartesi günü ise Soma Maden Faciası’nın 10’uncu yılı dolayısıyla Soma’da anma törenlerine katılacak. CHP MYK toplantısının da 13 Mayıs günü Soma’da yapılması planlanıyor.