Elde edilen bilgilere göre; 30 yaşındaki Nusret Yetkinyılmaz, arkadaşı Kadir G. ile birlikte balık tutmak için Karamürsel'den denize açıldı. Nusret Yetkinyılmaz, Karamürsel Eğitim Merkezi komutanlığı yakınlarında denize düştü. İddialara göre yüzme bilmeyen Nusret Yetkinyılmaz'ın cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkardı. Boğularak yaşamını yitiren Nusret Yetkinyılmaz ile birlikte denize açılan Kadir G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balık tutarken boğularak can verdi!
Karamürsel’de yaşanan olayda 30 yaşındaki genç balık tutmak için açıldığı denizde hayatını kaybetti.
06 May 2024 - 23:06 - Asayiş Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.