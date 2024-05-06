Balık tutarken boğularak can verdi!

Elde edilen bilgilere göre; 30 yaşındaki Nusret Yetkinyılmaz, arkadaşı Kadir G. ile birlikte balık tutmak için Karamürsel'den denize açıldı. Nusret Yetkinyılmaz, Karamürsel Eğitim Merkezi komutanlığı yakınlarında denize düştü. İddialara göre yüzme bilmeyen Nusret Yetkinyılmaz'ın cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkardı. Boğularak yaşamını yitiren Nusret Yetkinyılmaz ile birlikte denize açılan Kadir G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.