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Balık tutarken boğularak can verdi!

Karamürsel’de yaşanan olayda 30 yaşındaki genç balık tutmak için açıldığı denizde hayatını kaybetti.

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Balık tutarken boğularak can verdi! mask

Elde edilen bilgilere göre; 30 yaşındaki Nusret Yetkinyılmaz, arkadaşı Kadir G. ile birlikte balık tutmak için Karamürsel'den denize açıldı. Nusret Yetkinyılmaz, Karamürsel Eğitim Merkezi komutanlığı yakınlarında denize düştü. İddialara göre yüzme bilmeyen Nusret Yetkinyılmaz'ın cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkardı. Boğularak yaşamını yitiren Nusret Yetkinyılmaz ile birlikte denize açılan Kadir G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06 May 2024 - 23:06 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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