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Armağan Çağlayan'dan kiraz fiyatlarına tepki: 'Nereden nereye!'

Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, kiraz fiyatlarına isyan etti. Çağlayan, "Ecevit döneminde kiraz karneyle dağıtılırdı! Demirel geldi karneyi kaldırdı, bu sefer de saatlerce kuyrukta beklerdik 1 kg kiraz için..." ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan'dan kiraz fiyatlarına tepki: 'Nereden nereye!' mask

Sosyal medyada hayat pahalılığına değinen Çağlayan'ın son paylaşımı dikkat çekti. Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından kiraz fiyatını paylaşarak isyan etti. 

Çağlayan, "Genç nesil bilmez, Ecevit döneminde kiraz karneyle dağıtılırdı! Demirel geldi karneyi kaldırdı, bu sefer de saatlerce kuyrukta beklerdik 1 kg kiraz için. Hey gidi! Nerden nereye !!!" ifadelerini kullandı.
# medya, dikkat

07 May 2024 - 00:30 - Yaşam

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