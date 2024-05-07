Armağan Çağlayan'dan kiraz fiyatlarına tepki: 'Nereden nereye!'

Sosyal medyada hayat pahalılığına değinen Çağlayan'ın son paylaşımı dikkat çekti. Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından kiraz fiyatını paylaşarak isyan etti.
Çağlayan, "Genç nesil bilmez, Ecevit döneminde kiraz karneyle dağıtılırdı! Demirel geldi karneyi kaldırdı, bu sefer de saatlerce kuyrukta beklerdik 1 kg kiraz için. Hey gidi! Nerden nereye !!!" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.