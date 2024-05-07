07 May 2024 - 00:30 - Yaşam

Armağan Çağlayan'dan kiraz fiyatlarına tepki: 'Nereden nereye!'

Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, kiraz fiyatlarına isyan etti. Çağlayan, "Ecevit döneminde kiraz karneyle dağıtılırdı! Demirel geldi karneyi kaldırdı, bu sefer de saatlerce kuyrukta beklerdik 1 kg kiraz için..." ifadelerini kullandı.