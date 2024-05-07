07 May 2024 - 08:37- Spor G:

Başkan Durul stresten hastanelik oldu

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Başkan Durul stresten hastanelik oldu mask

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, önceki gün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından hastaneye gitti. Durul’un sinir ve strese bağlı olarak rahatsızlanan Durul’a serum tedavisi uygulandı

SERUM TEDAVİSİ UYGULANDI

Kocaelispor’un stresi başkan Recep Durul’a da yansıdı. Önceki akşam gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından başkan Durul rahatsızlandı. Sağ gözünde şişme meydana gelen Durul hastaneye gitti. Rahatsızlığının stres kaynaklı olduğu öğrenilen Durul’a serum tedavisi uygulandı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
# Kocaelispor

07 May 2024 - 08:37 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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