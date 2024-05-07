Başkan Durul stresten hastanelik oldu

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, önceki gün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından hastaneye gitti. Durul’un sinir ve strese bağlı olarak rahatsızlanan Durul’a serum tedavisi uygulandı

SERUM TEDAVİSİ UYGULANDI

Kocaelispor’un stresi başkan Recep Durul’a da yansıdı. Önceki akşam gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından başkan Durul rahatsızlandı. Sağ gözünde şişme meydana gelen Durul hastaneye gitti. Rahatsızlığının stres kaynaklı olduğu öğrenilen Durul’a serum tedavisi uygulandı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.