07 May 2024 - 08:37- Spor G:

Recep Durul, rahatsızlandı

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, Kocaelispor Başkanı Recep Durul’un strese bağlı olarak rahatsızlık geçirdiğini paylaştı

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Recep Durul, rahatsızlandı mask

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği,  Kocaelispor Başkanı Recep Durul’un strese bağlı olarak rahatsızlık geçirdiğini duyurdu. Hodri Meydan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Başkan Durul’u ziyaret etti.

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam strese bağlı olarak rahatsızlık geçirip Kocaeli Medicalpark Hastanesi’ne kaldırılan Kulüp Başkanımız Sayın Recep Durul’a acil şifalar diliyoruz.”
# Kocaelispor

07 May 2024 - 08:37 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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