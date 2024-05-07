Yağışlar o gün geri dönüyor!

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 7 Mayıs Salı günü Kocaeli'de yağış olacak mı? Sıcaklık artıyor mu? Yağışlar başlayacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 10 en yüksek 25 derece olacak. Cuma günü yağışların tekrar başlaması bekleniyor. İşte güncel hava durumu: