Beş gün enkaz başında beklediği nişanlısıyla tedavisi bitince evlendi

6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'da bulunan Hediye Demirkol, annesi ve kız kardeşi ile enkaz altında kaldı. 5 gün sonra ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan Demirkol'un bulunduğu enkazın başında nişanlısı Muhammet Demirkol da endişe içerisinde bekledi. Demirkol ve kardeşi sağ kurtarılırken, annelerinin cansız bedeni çıkarıldı. Hediye Demirkol’un sağ kolu, kardeşinin ise 2 bacağı ampute edildi. Önce Adana'da tedavi altına alınan Demirkol ailesi daha sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesine yerleşti. Hayırseverlerin desteğiyle yeni eve yerleşen aile kentte yaşamaya devam ederken, Muhammet Yıldız ise Hatay'da kaldı.

Evlilik planları yapan nişanlı çift, hayırseverlerin desteğiyle hazırlıklarını tamamladı. Genç çift, dün yakınları ve yardımseverlerin oluşturduğu konvoy ile nikâh salonuna gitti. Çift buradaki törenle dünyaevine girdi.

Hediye Demirkol, "Uzun bir hikayemiz var. 4 senedir birlikteyiz. Deprem dönüm noktamız oldu" dedi.

"KÜS OLARAK ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMEK BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Nişanlısını enkazın başında beklerken küs oldukları için üzüntü duyduğunu söyleyen Muhammet Yıldız da "İnsan sevdiğinden asla kopamaz. Depremin olduğu gün küstük. Küs olarak öleceğini düşünmek beni daha da çok üzdü. Sürekli bunu düşünüyordum, kahroldum. Demek ki iki günlük dünyaymış, kavga etmeye hiç gerek yokmuş. Depremde oturdukları bina yıkılmıştı. Yakınlarında bir tane park vardı. İnsanlar ateş yakmış duruyordu. Bir umut oradadır diye kendisini, annesini ve küçük kardeşini aradım. Kimseyi bulamadım. Enkaz başında gördüğüm tablo her şeyi anlamama yetti. Oradan birisinin çıkması imkansız gibi bir şeydi. Arkadaşlarım da bunu söylüyordu. İlk başta Hediye'nin ölmediğini söylüyordum. Boşuna ümitlenmememi ve durumu kabullenmemi söylediler. Sonuna kadar Hediye'nin yaşadığını düşünüyor ve inanıyordum. Sonra Hediye'nin sesini duyduk ve yaşadığını öğrendik. Tarif edilemez mutluluktu" diye konuştu.