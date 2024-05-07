Atanacak öğretmen sayısı belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:
-Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda Maliye Bakanlığımızla uzlaştık.
-Başlıca branşlar şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 449, rehberlik 1597
-Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak.
-Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.