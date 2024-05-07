Atanacak öğretmen sayısı belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:

-Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda Maliye Bakanlığımızla uzlaştık.

-Başlıca branşlar şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 449, rehberlik 1597

-Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak.

-Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun.