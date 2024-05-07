Seoil Turkey’de TİS süreci sonlandı

Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde pipet üretimi yapan, Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Güney Kore sermayeli Seoil Turkey fabrikasında yaklaşık 200 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Arabulucu sürecine geçildikten sonra işveren, sendikanın istediği zam oranlarının altında tekliflerle masaya gitmiş ve fabrikada grev kararı asılmıştı.

Fabrikaya verilen süre bugün dolacakken taraflar anlaşmaya vardı ve toplu sözleşme imzalandı.

MAAŞ, İZİN, İKRAMİYE

Anlaşmayla birlikte fabrikada asgari ücret seviyesindeki en düşük maaş, sosyal haklar ve dört ikramiye hariç net 25 bin TL seviyesine yükseltildi. İş yerinde önemli sorunlardan biri olan yıllık izinlerde de düzenleme yapıldı. Bir yıldan beş yıla kadar kıdemi olanlar için toplu iş sözleşmesinin birinci yılında 15 işgünü, ikinci yılında 16 iş günü, beş yıldan 15 yıla kadar kıdemi olanlar için 22 iş günü ve 15 yıl ve daha fazla kıdemi olanlar için 28 iş günü izin verilecek.

SÖZLEŞMENİN ÖNEMLİ DETAYLARI

Birinci altı ay zammı:

20 bin TL/Ay'dan düşük olanlar 20 bin-TL/Ay'a yükseltildi. Birinci altı ayda 20 bine yükseltildikten sonra %52 zam yapıldı. Ortalama yüzde 95 zam oldu.

İkinci altı ay zammı:

Türkiye Geneli Tüketici Fiyatları Endeksinin altı aylık değişim oranına, enflasyon oranının yüzde 20'si eklenerek bulunacak değer kadar ücret zammı uygulanacak.

Bu uygulama yapıldıktan sonra 01.07. 2024 tarihinde asgari ücretin yüzde 25 fazlasından düşük kalan ücretler, asgari ücretin yüzde 25 fazlasına yükseltilecek.

Üçüncü altı ay zammı:

Türkiye Geneli Tüketici Fiyatları Endeksinin altı aylık değişim oranına, enflasyon oranının yüzde 20'si eklenerek bulunacak değer kadar ücret zammı uygulanacak.

Dördüncü altı ay zammı:

TÜİK tarafından açıklanan Türkiye Geneli Tüketici Fiyatları Endeksinin altı aylık değişim oranına, enflasyon oranının yüzde 20'si eklenerek bulunacak değer kadar ücret zammı uygulanacak.

Ancak 01.07.2025 tarihinde asgari ücretin yeniden belirlenmesi durumunda asgari ücret artış oranının ücret zammı oranından fazla olması halinde, sendika üyesi işçilerin ücretlerine 01.07.2025 tarihinden geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranı ücret zammı olarak uygulanacak.

- Sendika üyesi işçilere 2025 yılının Ekim, Kasım ve Aralık ayları ücretleri ile birlikte kazanılmış hak sayılmamak üzere, 1000'er TL/Ay net ödeme yapılacak.

- Sendika üyesi işçilere her ay ücretleri ile birlikte toplu iş sözleşmesinin 1.yılında net 1.500.-TL devam primi ödenecek.

-1100 TL yıllık ücretli izin harçlığı..

-1600 TL bayram harçlığı

-İşçilerin servis hizmeti…