Gergerlioğlu, “KHK zulmü emekçilerin haklarının gasp edilmesidir”

1 Mayıs’ın geleneksel olarak kutlandığı yer olan Taksim’de kutlamalara izin verilse hiçbir sorun olmayacağını belirten Gergerlioğlu, “Öncesinde de AK Parti iktidarı 2010-11-12 yıllarında 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasına izin vermişti ve olağanüstü bir şey olmamıştı. Fakat daha sonra Taksim’den vazgeçti ve göstericiler de Taksim ısrarında devam etti. Bundan dolayı Saraçhane’de bir sürü olay yaşandı, bir sürü lüzumsuz gerginlik yaşandı. İtiş kakış yaşandı, bunları doğru bulmuyoruz. İktidar özgürlük alanlarını açmalı ve 1 Mayıs’ta Taksim’de kutlanmalıydı bu çok net! Bütün bunlar yapılmadığı için Saraçhane karıştı ve göstericiler ile polis çatıştı. Polis, göstericileri darp etti bununla kalmadı basın mensuplarını da darp etti! Görüntülere bakıyoruz; olayları kamuoyuna yansıtmaya çalışan basın mensupları da bu darptan nasibini aldı ve ağır bir şekilde darp edildiler. Basın mensupları medya özgürlüğüne istinaden işlerini yaparlar. Tarafsızdırlar ve yapılanlara aynı tutarlar, bunun karşılığında da bir polis darbı ile karşı karşıya kalmış durumdalar. Kabul edilecek bir durum değil. Oysa 1 Mayıs yurdun dört bir tarafında kutlandı ve göstericiler herhangi bir olumsuz olaya meydan vermediler, yol açmadılar.” ifadelerini kullandı.

Haklar kısıtlanmayınca sorun yaşanmıyor

1 Mayıs’ı Kocaeli’nde kutladığını söyleyen Gergerlioğlu, “Kadınlar, çocuklar hep birlikte 1 Mayıs’ta bir araya geldik ve işçinin emekçinin Uluslararası Birlik Ve Mücadele Günü İşçi Bayramı 1 Mayıs’ı kutladık. Burada bir sıkıntı yoktu hatta İzmit’te belediye iş hanı önünden Real otoparkına kadar bir alana izin verilmiyordu öncesinde daha sonra izin verildi. İzin verildi de olumsuz bir olay mı yaşandı? Hayır! Hiçbir şey yaşanmadı ve İzmit’te gayet güzel bir şekilde 1 Mayıs’ı kutladık. Vekil arkadaşlarımız ile belediye iş hanı önünden Real otoparkına kadar yürüyerek 1 Mayıs’ı kutladık hiçbir sıkıntı olmadı. Demek ki özgürlük olunca haklar kısıtlanmayınca bir sıkıntı olmuyor.” şeklinde konuştu.

Hakları gasp edilen Kocaeli KHK Platformu da alanlardaydı

Kocaeli’ndeki 1 Mayıs kutlamasında birçok emekçinin olduğunu aktaran Gergerlioğlu, “Hakkı gasp edilen kişiler vardı, onların arasında KHK ile işlerinden atılan yüz binlerce işçi, emekçi, memur adına Kocaeli KHK Platformu da vardı, emeklerine sağlık. Onlar da alanda yerlerini aldılar ve uğradıkları haksızlığı tüm kamuoyuna beyan ettiler. Ben de yanlarındaydım, omuz verdim, destek verdim ve KHK zulmünün bitmesi için gayret etmeye sadece 1 Mayıs’ta değil her gün devam edeceğiz. Tüm KHK Platformları da buna devam edecekler, ellerine emeklerine sağlık. Arkadaşlarımız: “AİHM haksızlıklara dur.” dedi. “KHK zulmüne son” afişleri ile meydandaydı ve diğer tüm göstericiler gibi uğradıkları haksızlığa karşı tepkilerini beyan ettiler.” dedi.

“Kanun Hükmü” belgeseli bir grup emekçinin uğradığı zulmü anlatıyor

“Kanun Hükmü” belgeselinin KHK zulmünü anlattığı için Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yasaklandığını hatırlatan Gergerlioğlu, “Belediye Başkanı Muhittin Böcek bu filmin gösteriminden kaçınmıştı ve Cumhurbaşkanı da Meclis açılışında bu filmin gösterilmeyeceğini beyan etmişti. Biz bunları kabul etmiyoruz, bir sanat filmidir. Ben filmin ham halini seyrettim, yaşananları anlatmış, zulmen yargısız infaz ile ihraç edilen biri doktor, biri öğretmen iki kamu emekçisinin durumunu yansıtmış. Hepimizin hayatta yaşadıklarını yansıtmış, yanlış bir şey yok kesinlikle yaşananları anlatmış. Kanun Hükmü’nde zulümler ile atılan yüz binlerce emekçi kamu memurunun derdini sıkıntısını anlatıyor. Ankara’da Kuğulu Park’ta filmin gösterileceği festival için sanat yürüyüşü yapılacaktı fakat buna müsaade edilmedi. 1 Mayıs sonrasında işçinin emekçinin hakkının hukukunun korunması için büyük gayret sarf edilen ve tüm engellemelere rağmen 1 Mayıs bayramının kutlandığı günlerde 1 emekçi grubunun uğradığı zulmü uğratan bir film yasaklanıyor. 1 Mayıs’ta işçi bayramı kutluyorsanız sonrasında da bir grup emekçinin uğradığı zulmü anlatan filme bu tutumu sergileyemezsiniz. Bunun altını çiziyorum. Sadece bir bayram kutlamak ile olmaz bu iş, emekçinin yanında durmak, emekçinin uğradığı zulmü engellemeye karşı durmak ile de olur aynı zamanda. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz; “Kanun Hükmü” belgeseli yönetmeni Sn. Nejla Demirci’nin yanındayız, kendisini sanal medya programımız ÖFG TV’de konuk ettik. Şimdi sıra kamuoyunda mağdurlarda ve bu filme destek vermede. Büyük bir bedel ödedi, yurt dışında gösterimleri yapıldı ama zulmün yapıldığı Türkiye’de bu film halen yasaklanıyor. Son derece önemli, çok değerli ve bu yüzden “Kanun Hükmü” belgeseline destek vermemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Mersen işçilerinin sendikal hakları verilmeli

1 Mayıs’ta bayram yapmak yerine grevde olan işçilerin olduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, “Gebze’de Mersen işçileri! Biz onları ziyaret ettik, onların dertlerini dinledik, 15 işçi şu anda grevde çünkü sendikal hakları verilmek istenmiyor. Aslında yargı da onların lehine karar vermiş ama fabrika Fransa menşeili bir fabrika, gelmiş Gebze’de güzel para kazanıyor ama işçinin hakkını vermiyor. Mersen fabrikasına buradan sesleniyorum; bu zulmü bırak, işçinin hakkı olan sendikalaşma hakkının önüne set çekme ve işçiye ucuz vaatler, popülist vaatler ile bir kandırma yoluna gitme diyorum. Olayı takip edeceğiz, Çalışma Bakanlığı’na götürdük, basın toplantısında anacağımı söyledim, sözümde durdum. Yazılı soru önergesi verdik, konuyu basına yansıttık Mersen fabrikası daha fazla mahcup olmamak için bu direniş karşısında hakkaniyete sarılmalı ve gerekeni yapmalı. İşçinin, hakkını vermeli.” ifadelerini kullandı.