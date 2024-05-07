Kocaeli’de kaç Suriyeli var?

Türkiye’nin uzun yıllardır en önemli konularından birisi olan ve özellikle seçim süreçlerinde birçok kez gündeme gelen mülteci meselesi zaman zaman iktidar ve muhalefet partilerini karşı karşıya getirirken, Kocaeli’deki Suriyeli mülteci sayısının ne kadar olduğu ise merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Kocaeli’deki Suriyeli mülteci sayısını düzenli olarak kamuoyu ile paylaşıyor.
KOCAELİ’DE 52 BİN SURİYELİ VAR
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısını il il açıkladı. Göç İdaresi Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Kocaeli’de 2 Mayıs 2024 tarihi itibariyle 52 bin 623 Suriyeli bulunuyor.
NÜFUSUN YÜZDE 2,44’Ü SURİYELİ
Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Kocaeli’de 2 milyon 155 bin 530 kişi yaşarken, şehrin nüfusu ise resmi rakamlara göre 2 milyon 102 bin 907 olarak kaydedildi. Göç idaresi ise Kocaeli’deki Suriyeli mülteci sayısına dair paylaştığı verilerde 52 bin 623 kişinin bulunduğunu belirtti. İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan kurum tarafından paylaşılan istatistiksel bilgilerde, Kocaeli’deki nüfusun yüzde 2,44’ünü Suriyeli mültecilerin oluşturduğunu belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.