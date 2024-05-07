07 May 2024 - 10:10- Ekonomi

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor. 7 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...