07 May 2024 - 10:10- Ekonomi G:

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor. 7 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

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Akaryakıta çifte indirim geliyor mask

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin ve LPG (otogaz)  fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83 dolar civarından işlem görüyor.

ÇİFTE İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor.

Kocaeli

Benzin: 43,98 TL

Motorin: 41.39 TL
# Zam, indirim, LPG, motorin

07 May 2024 - 10:10 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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