07 May 2024 - 10:25- Gündem G:

Kocaeli Niğdeliler Derneği kongreye gidiyor

Kocaeli Niğdeliler Derneği kongreye gidiyor mask

Kocaeli Niğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 12. Olağan Genel Kurul Kongresini yapacak. Kocaeli Niğdeliler Dernek Başkanı Cumali Bozok, Kocaeli Niğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 12. Olağan Genel Kurul Kongresi’nin 26 Mayıs 2024 Pazar günü saat 14:00’de Mehmet Ali Paşa Mahallesi İsmail Dal Sokak No:51 İzmit adresindeki dernek binasında yapılacağını, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 2 Haziran 2024 Pazar günü aynı adres ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağını açıkladı.
# 2024

07 May 2024 - 10:25 - Gündem

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