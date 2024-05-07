07 May 2024 - 10:28- Spor G:

Adı üzerinde Çılgın Coşkun:  “Düşüş olmasaydı burada olmazdım”

İhlas Haber Ajansı
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Adı üzerinde Çılgın Coşkun:  “Düşüş olmasaydı burada olmazdım” mask

Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Kocaelispor ile oynanacak maç öncesi ilk antrenmana Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile çıktı. İdman öncesinde açıklamalarda bulunan Demirbakan, “İzlediğim maçlarda gördüm, bir düşüş var. Zaten düşüş olmasaydı ben burada olmazdım. Yönetim değiştirme gereği duymazdı. Bir çare olursam ne mutlu bana. Buraya 7. gelişim. Ömrümüz burada, Sakarya’da ve Sakaryaspor’da geçti. Finaller, şampiyonluklar gördük” dedi.
# var, Kocaelispor, Sakaryaspor, Tuncay Şanlı

07 May 2024 - 10:28 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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