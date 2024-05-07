Dünyanın izlediği Sultanlar geliyor

KOMŞU KIZI NİLÜFER, YABANCILIK ÇEKMEYECEK
Bursa’daki yerel ligde şampiyon olarak play-off grubuna katılma hakkı elde eden Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, gruptaki tüm maçlarını kazandı. 2-5 Mayıs tarihleri arasında Kütahya’da oynanan play-off maçlarında Nilüfer Belediyespor’un rakibi Arkas, Ankara DSİ ve Fenerbahçe takımları oldu. Antrenörlüğünü Okan Oğuz’un yaptığı Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, üç maçta da sahadan galibiyetle ayrılarak, İzmit’te oynanacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.