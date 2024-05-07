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Dünyanın izlediği Sultanlar geliyor

A Milli takımımızın ve Vakıfbank’ın başarıdan başarıya koştuğu dünya kadın voleybolunda, alt yapılarımıza da ilgi arttı. İzmitlilere, geleceğin Büyük Sultanlarını izleme fırsatı doğdu. Türkiye Yıldız kızlar voleybol finalleri 15-20 Mayıs tarihlerinde Kocaeli’de oynanacak.

İhlas Haber Ajansı
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Dünyanın izlediği Sultanlar geliyor mask

KOMŞU KIZI NİLÜFER, YABANCILIK ÇEKMEYECEK

Bursa’daki yerel ligde şampiyon olarak play-off grubuna katılma hakkı elde eden Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, gruptaki tüm maçlarını kazandı. 2-5 Mayıs tarihleri arasında Kütahya’da oynanan play-off maçlarında Nilüfer Belediyespor’un rakibi Arkas, Ankara DSİ ve Fenerbahçe takımları oldu. Antrenörlüğünü Okan Oğuz’un yaptığı Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, üç maçta da sahadan galibiyetle ayrılarak, İzmit’te oynanacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
# türkiye, oldu, Ankara

07 May 2024 - 10:30 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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