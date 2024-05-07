Dikkat; amatörde değişiklikler var

Şehit Arslan Kulaksız Stadında saat 19.00’da oynanması gereken Başiskele Belediye-İzmit 41 FK U-17 lig müsabakası iptal edildi. Yine bugün aynı statta oynanması gereken 19.00’daki Başiskele Birlik Spor-Büyükderbent 2.Küme Lig müsabakası da iptal edildi. Diğer program değişiklikleri şöyle… “09.05. 2024 Perşembe günü Avni Kalkavan Stadında saat 19.00 da oynanması gereken Çenesuyu Plajyolu Spor-Bekirdere Spor U-17 lig müsabakası, Acısu Stadında saat 19.15’te oynanması gereken Acısu Bld Spor-Uzuntarla Spor 2.Küme Lig müsabakası, Şehit Arslan Kulaksız Stadında saat 19.15’te oynanması gereken Kullar Spor-Kocaeli Nusretiye Spor 2.Küme Lig müsabakası iptal edilmiştir…”