KESOB Bakanlık tavsiyesine rağmen zamda kararlı: Ekmek yine 10 TL!

Kocaeli’de ekmeğin fiyatının 10 TL’ye yükselmesinin ardından başlayan tartışmalar, Ticaret Bakanlığı’nın ilimizden yapılan zam talebine “uygun olmadığı şeklindeki tavsiye kararı” sonrasında iyice alevlendi. Ancak ilgili Bakanlığın ekmekle ilgili zam talebine verdiği olumsuz yanıtın tavsiye kararı olduğu, fiyatın artışı hakkında Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği kararının bağlayıcı olduğu bildirildi.
YARGI YOLU AÇIK AMA BİRLİK KARARLI
Bu arada konunun Kocaeli Valiliği’nin de gündemine gelebileceği, Ticaret Bakanlığı’nın tavsiye kararı doğrultusunda zam konusunun iptali için yargıya gidebileceği de edinilen bilgiler arasında. Ancak Birlik yönetiminin 10 TL’lik ekmek fiyatında kararlı olduğu da belirtiliyor.
FIRINCILAR ODASI RAHATSIZ
Öte yandan Kocaeli Fırıncılar Odası yönetiminin, bazı kesimlerin kendilerini Bakanlık ile karşı karşıya getirme çabası içinde olduğuna vurgu yaptığı ve bu durumdan duydukları rahatsızlığı gündeme getirdikleri, ayrıca 10 TL’lik fiyat talebinin sunulduğu dönemde 700 TL olan un fiyatının 750 TL’ye yükseldiği de belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Bekle Gör - SABREDİN İSYAN ETMEYİN ."ÇARŞI PAZARDA FİYATLAR GAYET MAKUL"DİYANET İŞLERİ FETVA ŞUBESİNİN FETVASINI DUYMADINIZ MI.? FİYATLARI KİM BELİRLİYOR.???
Aynen Böyle - Kocaelide parası olupda paramı nereye yatırsam nerede değerlendirsem iyi getirisi olan var diyorsa iki işe yatırım yapsın birincisi fırın açsın ikinciside münübüs hattı alsın haydi koçum artık sizi kim tutar
Taksi̇ - Tahir Tahir TAKSİYE zam zam açılış 50 TL km 50 TL indi bindi kısa 200 TL acil acil
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.