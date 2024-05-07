KESOB Bakanlık tavsiyesine rağmen zamda kararlı: Ekmek yine 10 TL!

Kocaeli’de ekmeğin fiyatının 10 TL’ye yükselmesinin ardından başlayan tartışmalar, Ticaret Bakanlığı’nın ilimizden yapılan zam talebine “uygun olmadığı şeklindeki tavsiye kararı” sonrasında iyice alevlendi. Ancak ilgili Bakanlığın ekmekle ilgili zam talebine verdiği olumsuz yanıtın tavsiye kararı olduğu, fiyatın artışı hakkında Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği kararının bağlayıcı olduğu bildirildi.

YARGI YOLU AÇIK AMA BİRLİK KARARLI

Bu arada konunun Kocaeli Valiliği’nin de gündemine gelebileceği, Ticaret Bakanlığı’nın tavsiye kararı doğrultusunda zam konusunun iptali için yargıya gidebileceği de edinilen bilgiler arasında. Ancak Birlik yönetiminin 10 TL’lik ekmek fiyatında kararlı olduğu da belirtiliyor.

FIRINCILAR ODASI RAHATSIZ

Öte yandan Kocaeli Fırıncılar Odası yönetiminin, bazı kesimlerin kendilerini Bakanlık ile karşı karşıya getirme çabası içinde olduğuna vurgu yaptığı ve bu durumdan duydukları rahatsızlığı gündeme getirdikleri, ayrıca 10 TL’lik fiyat talebinin sunulduğu dönemde 700 TL olan un fiyatının 750 TL’ye yükseldiği de belirtildi.