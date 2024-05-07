Sakarya maçı için bilet fiyatları indirildi

KALE ARKALARI 19, MARATON 66 TL

Trendyol 1. Lig’de artık son haftaya girildi. Ezeli rekabet bu hafta Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda devam edecek. Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da bilet fiyatlarında indirime gidildi. Maraton alt ve üst tribün biletleri 66 TL, güney ve kuzey kale arkası tribünü biletleri ise 19 TL’ye satışa sunuldu. Batı numaralı alt 266 ve batı numaralı üst tribün biletleri ise 241 TL’den satışa sunuldu. Anneler gününe özel kadın ve çocuklara da maçın ücretsiz olması bekleniyor.