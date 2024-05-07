07 May 2024 - 10:37- Spor G:

Sakarya maçı için bilet fiyatları indirildi

Kocaelispor cumartesi günü saat 16.00’da Sakaryaspor ile karşılaşacak. Ligin son maçında bilet fiyatlarında indirime gidildi. Maraton bilet fiyatları, 1966, ( Kuruluş) yılına ithafen 66 TL’ye satılacak

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Sakarya maçı için bilet fiyatları indirildi mask

KALE ARKALARI 19, MARATON 66 TL

Trendyol 1. Lig’de artık son haftaya girildi. Ezeli rekabet bu hafta Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda devam edecek. Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da bilet fiyatlarında indirime gidildi. Maraton alt ve üst tribün biletleri 66 TL, güney ve kuzey kale arkası tribünü biletleri ise 19 TL’ye satışa sunuldu. Batı numaralı alt 266 ve batı numaralı üst tribün biletleri ise 241 TL’den satışa sunuldu. Anneler gününe özel kadın ve çocuklara da maçın ücretsiz olması bekleniyor.
# Sakaryaspor, bilet fiyatı, Kocaelispor

07 May 2024 - 10:37 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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