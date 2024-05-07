Sakarya maçı için bilet fiyatları indirildi

KALE ARKALARI 19, MARATON 66 TL
Trendyol 1. Lig’de artık son haftaya girildi. Ezeli rekabet bu hafta Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda devam edecek. Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da bilet fiyatlarında indirime gidildi. Maraton alt ve üst tribün biletleri 66 TL, güney ve kuzey kale arkası tribünü biletleri ise 19 TL’ye satışa sunuldu. Batı numaralı alt 266 ve batı numaralı üst tribün biletleri ise 241 TL’den satışa sunuldu. Anneler gününe özel kadın ve çocuklara da maçın ücretsiz olması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.