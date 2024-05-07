İYİ Parti'de yönetimler yeniden yapılandırılacak

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, açıklamasında “İYİ Parti olarak son olağanüstü kongremizde Türk siyasetine demokrasi dersi verdik. Birbirinden değerli adaylarımızın yarıştığı, kongrede Türk milliyetçiliğinin sembol isimlerinden Müsavat Dervişoğlu Genel Başkan seçildi. Daha sonra ise Genel Başkanımız tarafından partimizin yeni divan heyeti belirlendi. Yeni ve güçlü kadromuzla İYİ Parti’mizin yeni bir yükseliş sürecine gireceğinden en ufak bir şüphemiz yok.

Bilindiği gibi 31 Mart 2023 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimleri dolayısıyla meclis üyeliği veya belediye başkan adaylığı gerekçesiyle, birçok ilçemizde ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği düzeyinde eksilmeler yaşandı. Bu doğrultuda daha evvel kongreyle göreve seçilen birçok ilçemizde; atama usulüyle görev yapmak durumunda kalındı.

Gerek seçimlerin bitmiş olması ve gerek ise partimizin olağanüstü kongrede yeni yönetiminin belirlemesiyle birlikte Kocaeli ilimizde de partimiz yeniden yapılandırılacaktır. Çayırova, Gölcük, Kartepe, Dilovası ve Körfez ilçelerimiz; ilçe başkanlarımızın adaylıkları sebebiyle “atama” yönetimler ile görevlerine devam etmekteydiler. Gebze, İzmit, Darıca ve Başiskele ilçelerimiz, kongrelerinden sonra ilçe başkanlıklarında yaşanan görev değişikliği sebebiyle yine “atama” yönetimler ile devam ediyordu.

Dolayısıyla yukarıda bahse konu olan ilçelerimizde ilçe başkanlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde yeni dönemde görev almayı düşünmeyen arkadaşlarımızın yerine o ilçelerde teşkilatlarımız yeniden kurulacaktır. Derince, Karamürsel ve Kandıra ilçelerimiz ise seçilmiş oldukları yönetimleriyle birlikte bu zamana kadar çalışmalarını yürüttüler. Bundan sonraki süreçte de, ilerleyen haftalarda yine devam etmek isteyen mevcut ilçe başkanlarımız yeni kadrolarını oluşturmak suretiyle atama yapılarak teşkilatlanmasını tamamlayacaktır. Sonrasında il yönetimi olarak bizlerde benzer bir çalışmanın içerisine gireceğiz.” dedi.