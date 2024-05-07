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Darıca Tuzla Caddesi’nde üstyapı yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, Darıca ilçesinde Tuzla Caddesi’nin yolunu ve yaya kaldırımlarını yeniliyor  

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Darıca Tuzla Caddesi’nde üstyapı yenileniyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerek altyapı gerekse üstyapı hizmetlerinde yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Darıca ilçesinin önemli caddelerinden birisi olan Tuzla Caddesi’nde üstyapıyı yeniliyor. Bin 850 metre uzunluğundaki 2x2 duble yolda yaya kaldırımları ve asfalt zemin yenileme çalışmalarına başlayan ekipler, iş kapsamında 8 bin ton binder ve 5 bin tonda aşınma asfalt serimi yapacak. Caddenin doğalgaz ve Telekom altyapısının yenilendiği kısımlarda üstyapı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Mineral parke ve bordür yaya kaldırımları ile caddenin her iki tarafını yenileyecek olan Büyükşehir’in bölgedeki çalışmaları yoğun bir tempoda sürdürüyor.

07 May 2024 - 10:56 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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