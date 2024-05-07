Dilan Polat'ın tahliye edilmesinin ilk yolu açıldı

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Dilan Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları sebebiyle cezaevinde kalmasının uygun olmadığına dair bir dilekçeyle savcılığa başvurarak tahliye talep etti.

Başsavcılık, dilekçeyi değerlendirdikten sonra Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na bir yazı göndererek Dilan Polat'ın en yakın adli tıp birimine sevk edilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli altı ilde 1 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.Bu operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çifti ile ilgili MASAK tarafından ön inceleme raporu hazırlanmıştı. Raporda, tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.Para, aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edilmiş ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve birçok araç alınmıştı. Bu tespitlerin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti.Ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini tespit etmişti. Bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin lira da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışılmıştı.

Bu operasyonlar sonucunda Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanmış, hakimlik ise 27 şirkete kayyum atanmasına karar vermişti.

Ayrıca, Dilan Polat'ın 2019'da 'şampiyonlar ligi' adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafta yer alan bazı kişilerin kimlikleri tespit edilerek soruşturmaya dahil edilmişti. Savcılık, bu sosyal medya fenomenleri hakkında yurt dışına çıkış yasağı talep etmişti.

Son olarak, aylık tutukluluk incelemesi yapan sulh ceza hakimliği, 16 şüphelinin 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan tahliyesine karar verirken, diğer suçlamalarla ilgili tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.