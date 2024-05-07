Profesyonel Danışmanlık Merkezi Derince’de hizmete açıldı

Derince Sırrıpaşa Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No:91, Kat:1 adresinde faaliyetlerini sürdürecek olan Profesyonel Danışmanlık Merkezi’nin açılışı Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’nin katılımıyla gerçekleşti. Aile danışmanı ve sosyolog Fatma Çetinkaya’nın sahibi olduğu Profesyonel Danışmanlık Merkezi, bireysel ve aile danışmanlığı hizmetleri sunarak, toplumun çeşitli kesimlerinden insanlara destek olmayı hedefliyor. Açılışa özel olarak düzenlenen etkinlikte, danışmanlık hizmetleri ve merkezin sunduğu olanaklar hakkında bilgiler verildi. Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe de açılış kurdelesini kestiği tesisin işletme sahiplerine ve Derince’ye hayırlı olmasını diledi.