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Üzerinden 53 sikke çıktı

Gebze ilçesinde bir şahsın üzerinde yapılan aramada 53 sikke ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Üzerinden 53 sikke çıktı mask


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durdukları şahsın üzerine arama yaptı. Yapılan aramada 53 Antik Yunan dönemine ait sikke ele geçirildi. Şahıs hakkında işlem başlatıldı.

07 May 2024 - 11:10 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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