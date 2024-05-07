Ömer Türkçakal Bulvarı'nda devriye gezen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, çöp konteynerinin yandığını fark etti. Konteynere atılan mangal közünün yangına neden olduğunu tespit eden ekipler, yangın söndürme tüpüyle kısa sürede alevleri söndürdü.
- Asayiş
Mangal közü yangına sebep oldu
Ömer Türkçakal Bulvarı'nda çöp konteynerine atılan mangal közü yangına sebep oldu. Dumanları fark eden zabıta ekipleri, yangın söndürme tüpüyle olaya müdahale etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.