- Asayiş

Mangal közü yangına sebep oldu

Ömer Türkçakal Bulvarı'nda çöp konteynerine atılan mangal közü yangına sebep oldu. Dumanları fark eden zabıta ekipleri, yangın söndürme tüpüyle olaya müdahale etti.

İhlas Haber Ajansı
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Mangal közü yangına sebep oldu mask

Ömer Türkçakal Bulvarı'nda devriye gezen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, çöp konteynerinin yandığını fark etti. Konteynere atılan mangal közünün yangına neden olduğunu tespit eden ekipler, yangın söndürme tüpüyle kısa sürede alevleri söndürdü.
# tespit

07 May 2024 - 11:21 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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