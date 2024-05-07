Mangal közü yangına sebep oldu

Ömer Türkçakal Bulvarı'nda devriye gezen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, çöp konteynerinin yandığını fark etti. Konteynere atılan mangal közünün yangına neden olduğunu tespit eden ekipler, yangın söndürme tüpüyle kısa sürede alevleri söndürdü.