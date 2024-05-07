IRG Kurucuları Giovanna Guzman ve Cengiz Bayırlı'dan Amerika’da Ev Alma Rehberi

Amerika Birleşik Devletleri, global ekonomi içindeki stratejik konumu ve sunduğu fırsatlarla, dünya genelindeki yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmuştur. Özellikle emlak sektöründe, Amerika'nın bazı bölgeleri, Türk yatırımcılar arasında büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda, Miami ve çevresi, Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri haline gelmiştir. Uluslararası tanınırlık kazanmış bir iş insanı olan Cengiz Bayırlı, bu başarılı yatırımcılar arasında önde gelen isimlerden.

Cengiz Bayırlı, 1990'lı yılların başında yüksek öğrenim için Amerika'ya geldi. Boston Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra, kariyerine finansal danışman olarak başladı ve Dünya Bankası'nda değerli deneyimler kazandı. Ancak Bayırlı'nın asıl tutkusu, emlak sektörüne olan ilgisiyle şekillendi. Miami'nin dinamik emlak piyasasına odaklanan Bayırlı, bu alanda ciddi başarılar elde etti ve sonunda kendi şirketi International Realty Group (IRG)'u kurdu.

Miami Emlak Piyasasında Neler Oluyor?

Miami, sürekli değişen demografisi ve ekonomik yapılanmasıyla bilinir. Cengiz Bayırlı, Miami'nin özellikle uluslararası yatırımcılar için cazip olduğunu belirtiyor: "Miami, Latin Amerika başta olmak üzere birçok bölgeden yatırımcı çekiyor. Şehir, güçlü bir ekonomiye ve yüksek kira getirisine sahip bölgelerde yatırım yapmak isteyenler için ideal." Bayırlı, Miami'nin sunduğu yatırım fırsatlarının sadece konut piyasasıyla sınırlı olmadığını, ticari gayrimenkuller ve yeni geliştirme projelerinin de büyük potansiyel taşıdığını vurguluyor.

Miami'de Emlak Yatırımının Avantajları

Miami, Amerika'da emlak yatırımı yapmak için en cazip bölgelerden biridir. Cengiz Bayırlı, Miami'nin yüksek kira getirisi ve değer artışı potansiyeli nedeniyle özellikle Türk yatırımcılar için ideal bir yer olduğunu belirtiyor. Miami'nin kozmopolit yapısı, sürekli gelişen altyapısı ve ekonomik dinamizmi, emlak yatırımcılarına uzun vadeli getiriler sunuyor. Bayırlı, yatırım yaparken bölgenin demografik ve ekonomik trendlerini dikkatlice incelemenin önemine vurgu yapıyor.

Yatırım Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Cengiz Bayırlı, başarılı bir yatırımın sırrının detaylı bir piyasa araştırmasından geçtiğini ifade ediyor. Yatırım yapmadan önce bütçenizi belirlemek, uygun finansman seçeneklerini değerlendirmek ve güvenilir bir gayrimenkul danışmanı ile çalışmak, bu süreçte hayati önem taşımaktadır. Bayırlı, "Amerika'da emlak piyasası oldukça büyük ve bölgelere göre farklılık gösterir. Bu nedenle, yatırım yapacağınız bölgeyi doğru seçmek, yatırım getirilerinizi doğrudan etkileyecektir," diyor.

Bayırlı, yeni yatırımcılara sabırlı olmalarını ve piyasayı dikkatle izlemelerini öneriyor. Ayrıca, yatırımın büyüklüğüne göre değişebilecek riskleri hesaba katmanın önemine değiniyor. Bayırlı, "Yatırım yaparken acele etmeyin ve her zaman çeşitli senaryoları göz önünde bulundurun. Deneyimli bir yatırım danışmanı, bu süreçte size yol gösterebilir ve en uygun yatırım stratejisini belirlemenize yardımcı olabilir," şeklinde konuşuyor.

Cengiz Bayırlı'nın deneyimleri, Amerika'da emlak yatırımı yapmayı düşünen Türk yatırımcılara önemli dersler sunuyor. Bayırlı ve eşi Giovanna Guzman liderliğindeki IRG, yatırımcılara değerli fırsatlar sunmaya devam ediyor ve onları Amerika emlak piyasasında istekleri yerine getirmek için gereken desteği sağlıyor.

Giovanna Guzman Kimdir?

Giovanna Guzman, Venezuelalı bir baba ve Kolombiyalı bir annenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Boston'da iç mimari ve tasarım eğitimi aldıktan sonra, Latin Amerika'da çeşitli şehirlerde edindiği tecrübe ve deneyimleri kullanarak Miami merkezli IRG şirketini kurdu. Kısa sürede sektörde dikkat çeken IRG, Florida eyaletindeki konut, iş yeri ve arazi alım-satım işlerinin yanı sıra emlak yatırımcılarına danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

Cengiz Bayırlı Kimdir?

Cengiz Bayırlı, 1992 yılında üniversite eğitimi için ABD'ye giderek Boston Üniversitesi'nde eğitim aldı ve 1996 yılında mezun oldu. Daha sonra Washington D.C.'de Dünya Bankası'nda finansal danışman olarak çalıştı. 1993 yılından itibaren Miami'ye özel bir ilgi duyan Bayırlı, buradaki emlak ve yatırım fırsatlarını Türk yatırımcılara tanıtmaya ve bu alanda çalışmalara başladı. Miami'deki inşaat projelerine yatırım yaparak bölgeyi ve Florida pazarını yakından tanıdı. 2019 yılında ise IRG şirketinin iştiraki olarak, yatırımcılara yıllık minimum 'net %10' getiri sağlayan, yatırım amaçlı gayrimenkullere odaklanan bilgi birikimiyle donatılmış bir şirket kurdu.