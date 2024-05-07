Karamürsel'de mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirlidi

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık’ın Mayıs ayı Meclis Toplantısında açılış ve yoklama ve 10.04. 2024 tarihli meclis tutanaklarının oylanması ile meclis toplantısı başladı.

7 maddeden oluşan Mayıs Ayı Meclis toplantısında yer alan maddeler şunlar;

KOMİSYON RAPORU :

1-) İmar uygulama hükümleri değişikliği ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

DAİRESİNDEN GELEN YAZILAR :

2-) Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2023 yılı kesin hesabı ve yönetim dönemi hesap cetvellerinin görüşülmesi ile ilgili yazısı.

3-) Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2024 yılı ek gelir tarifesi ile ilgili yazısı.

4-) Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün aktarma ile ilgili yazısı.

5-) Zabıta Müdürlüğünün zabıta memuruna ödenecek olan fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

6-) Yazı İşleri Müdürlüğü'nün belediye meclis toplantılarının sesli ve görüntülü olarak kaydının yapılabilmesi için meclis kararı alınmasına ilişkin yazısı.

7-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Belediye Encümenine yetki devri ile ilgili yazısı.

Oylamanın ardından bir sonraki Meclis tarihi belirlenerek, Mayıs ayı Meclis Toplantısı sonlandırıldı.