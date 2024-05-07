Karamürsel'de mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirlidi

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık’ın Mayıs ayı Meclis Toplantısında açılış ve yoklama ve 10.04. 2024 tarihli meclis tutanaklarının oylanması ile meclis toplantısı başladı.
7 maddeden oluşan Mayıs Ayı Meclis toplantısında yer alan maddeler şunlar;
KOMİSYON RAPORU :
1-) İmar uygulama hükümleri değişikliği ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.
DAİRESİNDEN GELEN YAZILAR :
2-) Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2023 yılı kesin hesabı ve yönetim dönemi hesap cetvellerinin görüşülmesi ile ilgili yazısı.
3-) Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2024 yılı ek gelir tarifesi ile ilgili yazısı.
4-) Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün aktarma ile ilgili yazısı.
5-) Zabıta Müdürlüğünün zabıta memuruna ödenecek olan fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.
6-) Yazı İşleri Müdürlüğü'nün belediye meclis toplantılarının sesli ve görüntülü olarak kaydının yapılabilmesi için meclis kararı alınmasına ilişkin yazısı.
7-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Belediye Encümenine yetki devri ile ilgili yazısı.
Oylamanın ardından bir sonraki Meclis tarihi belirlenerek, Mayıs ayı Meclis Toplantısı sonlandırıldı.
Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık’ın Mayıs ayı Meclis Toplantısında açılış ve yoklama ve 10.04. 2024 tarihli meclis tutanaklarının oylanması ile meclis toplantısı başladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.