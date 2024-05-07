'Dilber'in ekranlara vedası: 'İnci Taneleri'nin sezon finali belli oldu

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünü oynadığı 'İnci Taneleri' dizisinin sezon final tarihi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 17'nci bölümde sezon finali yapacak olan dizi, 30 Mayıs Perşembe akşamı tatile girecek.

Şenol Sönmez’in yönettiği BKM imzalı yapımın oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Dizinin ekibine son olarak “Nehir” rolüyle Sera Kutlubey katılmıştı.