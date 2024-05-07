'Dilber'in ekranlara vedası: 'İnci Taneleri'nin sezon finali belli oldu

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünü oynadığı 'İnci Taneleri' dizisinin sezon final tarihi belli oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 17'nci bölümde sezon finali yapacak olan dizi, 30 Mayıs Perşembe akşamı tatile girecek.
Şenol Sönmez’in yönettiği BKM imzalı yapımın oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Dizinin ekibine son olarak “Nehir” rolüyle Sera Kutlubey katılmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.