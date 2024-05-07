Cumhurbaşkanına Keşke yargılansanız demek suçmuş

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre; AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Keşke yargılansanız” ifadelerini kullandığı iddia edilen bir doktora dava açıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları siber devriye faaliyetinin ardından bir doktor hakkında 22 Şubat 2023 tarihinde rapor hazırladı.

Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede, söz konusu vatandaşın, 6 Şubat depreminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir fotoğrafını paylaşarak, “Keşke hepiniz yargılansanız! Keşke bu ihmalleriniz yüzünden hayatını kaybeden herkes için hesap verseniz” ifadelerini kullandığı belirtildi.Hazırlanan iddianamede, Erdoğan’ın mağdur olduğu, vatandaşın Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu işlediği ve cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: yeniçağ