Başkan Bulut, Nisan ayı ihracat verilerini değerlendirdi

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, ilimizin ve ülkemizin Nisan ayı ihracat performansına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ticaret Bakanlığı’nın Faaliyet İllerine Göre İhracat verilerini değerlendiren Başkan Bulut, “ 2024 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %0,1 oranında artışla 19 milyar 271 milyon dolar, ithalat %4,2 oranında artışla 29 milyar 171 milyon dolar oldu. 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ise, ihracat %2,7 oranında artışla 82 milyar 873 milyon dolar, ithalat %8,9 oranında azalışla 113 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.

‘EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER’

Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 481 milyon dolar), ABD (1 milyar 185 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 124 milyon dolar) oldu. Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (8 milyar 10 milyon dolar), Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (3 milyar 204 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (2 milyar 963 milyon dolar) oldu.

İSTANBUL, KOCAELİ, İZMİR, BURSA, TEKİRDAĞ…

Geçen yılın aynı ayına göre İstanbul %6,6 azalış ve 4 milyar 75 milyon dolarla ihracatta ilk sırada, Kocaeli %2,9 artış ve 2 milyar 439 milyon dolarla 2. sırada yer almıştır. İlimizi, İzmir, Bursa ve Tekirdağ takip etmektedir.

‘YILSONUNDA OVP HEDEFİNİ AŞARIZ’

Nisan ayının ilk yarısında Ramazan Bayramı tatilinin uzun olması ihracat artışının düşük kalmasına neden olmuştur. Kocaeli, Nisan ayında toplam Türkiye ihracatının yüzde 12,7'sini karşılayarak yıl ortalamasını korumuştur. Mayıs ayı itibariyle ihracatımızın ivmelenerek yılsonunda OVP hedefi olan 267 milyar dolar seviyesini aşmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.