İYİ Partili Türkkan: Yeni anayasa BOP'un parçası

İyi Partili Lütfü Türkkan, BOP’ta Türkiye için zamanın daraldığına işaret ederek, Yeni Anayasa’nın BOP’un bir parçası olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE İÇİN SONUN BAŞLANGICI OLUR

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medyasından yayınladığı bir video ile “Türkiye’nin BOP’a karşı zırhı olan mevcut anayasanın bir oldu bittiyle yürürlükten kaldırılıp, 2030’a kadar Türkiye’yi şekillendirecek olan Türksüz bir anayasa çalışmasının karşısındayım. Karşısında olmaya da devam edeceğim.” dedi.

Türkkan açıklamasında; “Yeni anayasayla milleti çeşitlendirmek istiyorlar. Çünkü adına çözüm denen yeni bir ihanet sürecinin hukuki altyapısına ihtiyaçları var. Türkiye’ye bir taraftan Kürtlere özerklik verilmesi, diğer taraftan da başta Suriyeliler olmak üzere 13 milyon sınır kaçağının Türkiye’ye entegrasyonu dayatılmak isteniyor. Orta vadede hem Anadolu’da Türk milletini eritmek, hem de Anadolu üzerinde yeniden sınırları çizmek istiyorlar. İktidarın dile getirdiği Türksüz, milletin çeşitlendirildiği Yeni bir Anayasa ısrarının sebebini, küreselci çetelerin 2030’da hayata geçirmek istedikleri yeni dünya düzeninden ayrı düşünemeyiz.” İfadelerini kullandı.

GRAHAM FULLER’İN İSTİKAMETİYLE İKTİDARIN İSTİKAMETİ AYNI

Türkkan, İktidarın hazırladığı yeni anayasa teklifinin, 1990’larda CIA Ortadoğu Şefi Graham Fuller’in Türkiye için hazırladığı raporda yer alan milletin çeşitlendirildiği bir anayasa çalışmasının devamı olduğunu belirterek, “20 yıl boyunca Türkiye, Lübnan, Suudi Arabistan, Yemen ve Afganistan’da CIA operasyon şefi olarak görev yapan 15 Temmuz’un zanlısı Derin Amerikan’ın adamı Graham Fuller’in Türkiye’ye çizdiği istikametle, milleti çeşitlendiren yeni anayasayı hazırlayanların çizdiği istikamet aynı.” dedi.

Türkkan, BOP’un Türkiye ayağı için önce Türkiye’ye Başkanlık sisteminin dayatıldığını, sıranın ise anayasanın değiştirilmesine geldiğini belirtti. Yeni anayasadan sonra ise sıranın rejime, ardından kişisel hak ve özgürlüklere geleceğini, gelecek yeni anayasa ile olanı biteni sindiremeyenlerin susturulacağını, kıpırdayamaz hale geleceğini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE İLE AMERİKA KARŞI KARŞIYA GELECEK

İyi Partili Türkkan, Suriye son yaşananlara da açıklamasında değindi. “Şimdi dost dediğimiz aynı Amerika, Suriye’nin kuzeyinde teröristlere pilotaj eğitimi veriyor. Onlarla eğitim uçuşlarına çıkıyor. Pydli hainlerin uçurduğu savaş helikopterleri sınırımızın dibinde, Mehmetçiğin üzerinde devriye atıyor. Güneyimizde kurulan otonom terör devletçiği adım adım ordulaştırılıyor. Giderek kalıcı halen gelen Amerika-YPG/PKK işbirliğinin bir adım sonrası Türkiye’yle karşı karşıya gelmek olacak. Türkiye için 1 numaralı ulusal güvenlik sorunu bu terör ittifakı haline gelecek. Tüm bunları aklımızla dalga geçmek için değil, Türkiye’nin bugünkü sınırlarıyla dalga geçen BOP’u hayata geçirmek için yapıyorlar.” dedi.