“Yap-İşlet-Devret Projeleri ağır bir yük olarak geri dönüyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mühip Kanko, Türkiye genelinde uygulanan Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinin devlet bütçesine ve vatandaşlara ciddi mali yükler getirdiğini belirtti. Kanko, başlangıçta "bütçeden beş kuruş çıkmayacak" olarak vaat edilen bu projelerin, yüksek garantiler ve döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle oluşan mali açıklarla hazineyi milyarlarca lira zarara uğrattığını ifade etti.

2024 yılı için öngörülen 163 milyar TL'lik garanti ödemesiyle ilgili olarak Kanko, devlet kaynaklarının bu denli büyük bir sıkıntı içinde olduğunu vurguladı. Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi birçok büyük projede beklenen gelirlerin altında kalınmasının, devlete ve dolayısıyla tüm vatandaşlara maliyet olarak yansıdığını söyledi.

Özellikle dikkat çekici olan YİD projelerinden biri de, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya bölgesinde bulunan Zafer Havalimanı oldu. Kanko, 12 yıldır garanti edilen yolcu hedeflerine ulaşılamadığını ve garanti sayısındaki hata payının geçen yıl %96, bu yılın ilk üç ayında ise %97.9 olduğunu vurguladı. 3 aylık 329 bin 433 yolcu garantisine karşın, sadece 6 bin 848 yolcu kullandı. Bu durum nedeniyle, hazineden ilk 3 ay için işletmeci firmaya 1 milyon 710 bin Euro, yıl sonuna kadar ise 6 milyon 500 bin Euro ödenecek. Havalimanının maliyeti 50 milyon Euro iken, 12 yılda hedeflerin tutmaması nedeniyle 64 milyon Euro zarar edilmiş ve işletmeci firma 14 milyon Euro kâr sağlamıştır. Eğer bu sapma devam ederse, 2044 yılına kadar ödenecek tutar 208 milyon Euro'ya ulaşacak.

Kanko, bu projelerdeki döviz üzerinden yapılan sözleşmelerin, kur artışlarıyla birlikte devletin ödeme yükünü katlanarak artırdığını belirtti. Bu durumun, vatandaşın cebinden kesilen paraların, adil olmayan bir şekilde özel şirketlere aktarılmasına yol açtığını ifade etti.

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu projelerin şeffaf bir şekilde yeniden değerlendirilmesini ve döviz bazlı sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilerek daha adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını talep ediyoruz” diyen Kanko, ekonomik istikrar ve sosyal adaletin sağlanması gerektiğini, bunun hükümetin öncelikleri arasında yer alması gerektiğini vurguladı.

İktidarın, ekonomik dengesizliklere ve vatandaşlara yük olan bu projeleri gözden geçirmesi gerektiğini belirten Kanko, CHP olarak halkın refahını ve kamu kaynaklarının doğru ve adil kullanımını savunmaya devam edeceklerini söyledi. "Halkımızın kaynakları halkımız için kullanılmalıdır" diyerek sözlerini tamamladı.