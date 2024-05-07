07 May 2024 - 13:09- Siyaset G:

Özel'den Bahçeli'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 45 dakikalık görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Bahçeli, çıkışta "Sayın genel başkan açıklamayı yapar" dedi.

Özel'den Bahçeli'ye ziyaret mask
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmeden beş gün sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bu ziyaret, MHP ve CHP liderleri arasında 7 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşme olarak dikkat çekti.  

GÖRÜŞME TALEBİ CHP'DEN 

Ziyaret talebinin CHP'den geldiği, görüşme yerini ise MHP'nin belirlediği öğrenildi. 

TBMM'de gerçekleşen temas öncesi ziyaretin amacının 'CHP’nin toplumdaki kutuplaşmaya karşı siyasette yeniden diyalog zeminini korumayı kendine misyon edinmesi olduğu' belirtilmişti. Ziyaretlerin diğer partilerle de sürdürülmesinin planlandığı açıklanmıştı.Görüşmeden kısa süre önce partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Osman Kavala açıklamalarından dolayı Özel'i sert sözlerle eleştirmişti.

BAHÇELİ: SAYIN GENEL BAŞKAN AÇIKLAMA YAPAR 

Bahçeli, 45 dakikalık görüşme sonrası Özel'i koridorun ortasına uğurladı. Liderler çıkışta ortak bir açıklama yapmadı. Bahçeli, gazetecilere "Sayın genel başkan açıklamayı yapar" dedi.

ÖZEL'DEN MESİR MACUNU 

Özel, MHP liderine tespih ve mesir macunu hediye etti. Bahçeli'nin de Özel'e bir tabak verdiği belirtildi.   

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07 May 2024 - 13:09 - Siyaset

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