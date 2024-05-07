- Dünya

Ukraynalı halterci Oleksandr Pielieshenko, Ukrayna-Rusya savaşında hayatını kaybetti

Ukrayna Halter Federasyonu (UWF), Ukraynalı Olimpiyat sporcusu ve iki kez Avrupa şampiyonu Oleksandr Pielieshenko'nun Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta 30 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukraynalı halterci Oleksandr Pielieshenko, Ukrayna-Rusya savaşında hayatını kaybetti mask

Ukrayna Halter Federasyonu (UWF), Ukraynalı Olimpiyat sporcusu ve iki kez Avrupa şampiyonu Oleksandr Pielieshenko'nun, 30 yaşında Rusya'nın Ukrayna'daki savaş cephesinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pielieshenko, Rio 2016 Olimpiyatları'nda erkekler 85 kg kategorisinde dördüncü olmuş, 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmıştı.

2018'de bir uyuşturucu testini geçemediği için men edilen Pielieshenko, işgalin ilk günlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine katıldı.

UWF, Facebook'ta yaptığı açıklamada, " Büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz ki, Ukrayna'nın değerli spor ustası Oleksandr Pielieshenko'nun kalbi bugün atmayı bıraktı. Ailesine ve onu tanıyan herkese en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi de Pielieshenko'yu saygıyla anarak, işgalin ilk günlerinde silahlı kuvvetlere katıldığını belirtti.

Halter antrenörü ve Ukrayna Halter Federasyonu yönetim kurulu üyesi Viktor Slobodianiuk, "Savaş en iyilerimizi alır... kahramanlar ölmez." dedi.

# büyük, Avrupa, altın

07 May 2024 - 13:12 - Dünya

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.143.853 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL