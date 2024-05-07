Ukraynalı halterci Oleksandr Pielieshenko, Ukrayna-Rusya savaşında hayatını kaybetti

Ukrayna Halter Federasyonu (UWF), Ukraynalı Olimpiyat sporcusu ve iki kez Avrupa şampiyonu Oleksandr Pielieshenko'nun, 30 yaşında Rusya'nın Ukrayna'daki savaş cephesinde hayatını kaybettiğini duyurdu.
Pielieshenko, Rio 2016 Olimpiyatları'nda erkekler 85 kg kategorisinde dördüncü olmuş, 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmıştı.
2018'de bir uyuşturucu testini geçemediği için men edilen Pielieshenko, işgalin ilk günlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine katıldı.
UWF, Facebook'ta yaptığı açıklamada, " Büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz ki, Ukrayna'nın değerli spor ustası Oleksandr Pielieshenko'nun kalbi bugün atmayı bıraktı. Ailesine ve onu tanıyan herkese en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.
Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi de Pielieshenko'yu saygıyla anarak, işgalin ilk günlerinde silahlı kuvvetlere katıldığını belirtti.
Halter antrenörü ve Ukrayna Halter Federasyonu yönetim kurulu üyesi Viktor Slobodianiuk, "Savaş en iyilerimizi alır... kahramanlar ölmez." dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.